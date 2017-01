Zago testa Ferrareis e Léo Ortiz na lateral direita do Inter em treino com foco na defesa

Pré-temporada

Com poucas opções no grupo para a lateral-direita, o técnico do Inter, Antônio Carlos Zago, está testando novas alternativas na função, enquanto não chegam reforços. Em um trabalho focado na linha defensiva, o zagueiro Léo Ortiz e o meia Gustavo Ferrareis foram testados na posição. A atividade contou pela primeira vez com a presença de Klaus, anunciado oficialmente na tarde desta quinta.



Esta parte do treino foi orientada pelos auxiliares Odair Hellmann e Maurício Dulac. A primeira linha testada teve Ceará, Neris, Ernando e Uendel. Depois, Klaus entrou no lugar de Neris.



Leia mais:

Inter oficializa a contratação do zagueiro Klaus

Ernando diz que Inter está "bem servido de zagueiros" e deixa escapar o nome de Klaus

Danilo fala em "merecimento" na comemoração da convocação: "Ótima notícia para começar o ano"



Na sequência, os laterais foram substituídos. Na direita, Ceará deu lugar a Gustavo Ferrareis. Na esquerda, Uendel foi substituído por Iago.

Por fim, a última linha testada teve Léo Ortiz na direita, Paulão e Ernando na zaga, e Iago na esquerda.



* ZHESPORTES

s -->