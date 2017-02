Adversário do Inter empata sem gols e segue na zona de rebaixamento da Segundona Paulista

Copa do Brasil

Em uma partida com poucas chances de gol e muitos erros, Oeste e Batatais empataram em 0 a 0, na Arena Barueri. Com o resultado, o Oeste permanece na zona de rebaixamento da A2 Paulista — a segunda divisão estadual. Na quarta-feira, a equipe treinado pelo gaúcho Roberto Cavalo enfrentará o Inter no Beira-Rio, em jogo único, válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Nesta etapa, o empate levará a decisão para as cobranças de pênaltis.

Sexto colocado na A2, o Batatais foi ao ataque, mesmo jogando em Barueri (a casa emprestada do Oeste). O goleiro do Oeste, Rodolfo, foi um dos destaques da partida, com três boas defesas. O ataque do Oeste (17º colocado na A2, entre 20 clubes) insistiu nas bolas aéreas, sem sucesso. O 0 a 0 refletiu o que foi o jogo: tecnicamente fraco.

O Oeste atuou com o seu time-base: Rodolfo; Reginaldo, Jailson, Guilherme (Guilherme Batata), João Vitor; Bruno Jaime, Natan, Lídio e Mazinho; Robert e Erick (Tiago Adam). Técnico: Roberto Cavalo.

* ZH ESPORTES