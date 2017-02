Anderson fala de sentimento de "até logo" pelo Inter e projeta "2017 fantástico" no Coritiba

No Instagram

Anderson não quer dizer "adeus" ao Inter. Após ser confirmado como jogador do Coritiba para esta temporada, o jogador se despediu do grupo do Beira-Rio via Instagram. Agradeceu aos companheiros e torcida, preferiu falar em um "até logo".

– O futebol coloca novos desafios a todo o momento. E o atleta vive desses desafios. Hoje, inicio um novo momento na minha trajetória. Estou feliz e totalmente motivado. Aliás, como sempre foi na minha carreira. Aos torcedores do Internacional, aos meus ex-colegas, deixo meu agradecimento e o mais profundo respeito por todo o apoio que sempre me deram. Como disse, vivemos de desafios e eu preciso jogar. Mais do que isso, quero fazer um 2017 fantástico. Por tudo isso, meu sentimento não é de adeus, mas, sim um até logo. Obrigado, de verdade, a todos. Vamos em frente, pois muita coisa boa está por vir.



Anderson será apresentado nesta tarde como reforço do Coritiba



O meia viajou para o Paraná na noite de terça-feira e, nesta quarta, acertou os últimos trâmites para sua oficialização. A coletiva de apresentação ocorre a partir das 17h.

