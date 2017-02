Anderson será apresentado nesta tarde como reforço do Coritiba 

Foi

Anderson, enfim, deixou o Beira-Rio. Depois de dois meses em tratativas para o

Inter negociar o meia, o jogador será apresentado às 17h no Estádio Couto Pereira, como novo reforço do Coritiba para a temporada.



O meia já está no estádio, onde ocorre neste momento o treino da equipe e, ao fim da atividade, será integrado ao grupo. Anderson concederá ainda uma entrevista coletiva ao lado dos dirigentes do Coritiba.



Nesta transação, o Inter bancará R$ 250 mil mensais ao ex-camisa 8. O clube paranaense, por sua vez, desembolsará outros R$ 250 mil, a fim de inteirar o salário total de Anderson, que é de R$ 500 mil mensais — entre salários e luvas. O meia ficará no Paraná até o fim da temporada. Anderson não pretendia trocar o Beira-Rio pelo Couto Pereira antes de receber os atrasados.



Como estava fora dos planos do clube, ele ficou fora do esforço que a nova direção fez para pagar as dívidas dos vencimentos com o elenco do ano passado. Além disso, Anderson teria exigido uma cláusula em seu contrato de empréstimo, obrigando o Inter a pagar em dia a sua parte do salário. Com tudo isso resolvido, o meia embarcou na noite de terça para o seu futuro, longe do Beira-Rio, ao menos até o fim do ano.



Anderson no Inter

– Estreou em 11/2/2015, em Cruzeiro-RS 0x0 Inter, no Vieirão, em Gravataí (entrou no segundo tempo e desperdiçou uma cobrança de pênalti)

– Disputou 89 jogos pelo Inter

– Marcou 6 gols

– Foi bicampeão gaúcho, em 2015 e 2016

* ZHESPORTES