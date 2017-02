AO VIVO: acompanhe o julgamento do Inter pela briga de torcedores em Veranópolis

No TJD-RS

O Inter será julgado a partir das 10h desta quinta-feira no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) pela briga de torcedores no jogo contra o Veranópolis, na serra gaúcha, pela primeira rodada do Gauchão.

O clube pode ser multado e até perder mandos de campo se for punido. Neste caso, a Federação Gaúcha seria responsável por determinar o local em que o Inter faria seus jogos.

Leia mais:

Os motivos prosaicos que fizeram estourar a briga em Veranópolis x Inter

Brigões reincidentes participaram de confusão que pode tirar mando de campo do Inter



Acompanhe o julgamento em tempo real:

Acompanhe o Inter através do Colorado ZH. Baixe o aplicativo:

IOS

Android

*ZHESPORTES