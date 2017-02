Após "acordo formal", William fica concentrado e pode voltar ao time do Inter 

De volta ao grupo

Depois de ter encerrada sua apreensão pelos mais de 40 dias treinando em separado do grupo principal, o lateral William vive neste sábado uma nova expectativa no Inter. Reintegrado, o jogador figura na lista de relacionados para a partida contra o Brasil de Pelotas. Com isso, estará à disposição para entrar em campo e fazer sua estreia na temporada de 2017.

William é a principal novidade entre os atletas concentrados para o jogo das 19h30 no Beira-Rio. Além dele, os também laterais-direitos Junio e Alemão disputam lugar no time.

Leia mais:

William é reintegrado e volta a treinar com grupo principal do Inter

Melo confirma retorno de William: "À disposição do treinador"

Inter x Brasil-Pel: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida



Nenhum deles está consolidado na posição neste começo de temporada, o que é um ponto favorável ao recém reintegrado William. Mesmo assim, Junio é o favorito para começar.

O último jogo de William foi contra o Fluminense, pela última rodada do Brasileirão em 11 de dezembro do ano passado. De lá para cá, teve as férias e um longo período fora do grupo principal por falta de acerto envolvendo sua renovação de contrato.

Nesta sexta, o lateral-direito treinou normalmente com os companheiros e o vice de futebol Roberto Melo anunciou um "acordo formal" pela permanência dele no Inter. Agora, resta saber se William será ou não escalado contra o Brasil-PEL.

Acompanhe o Inter através do Colorado ZH. Baixe o aplicativo:

IOS

Android

*ZHESPORTES