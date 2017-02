Após gol, Cláudio Winck pede oportunidade: "Quero ficar no time A"

Chance

Um dos destaques na vitória do Inter sobre o Criciúma na noite desta quinta-feira, o lateral-direito Cláudio Winck pediu novas oportunidades para ser aproveitado na equipe principal. Ele marcou o gol de empate do time de Antônio Carlos Zago, que acabou na liderança do Grupo A da Primeira Liga.

Leia mais:

Inter vence Criciúma por 3 a 1 e garante liderança do grupo A na Primeira Liga

Cotação ZH: Cláudio Winck e Andrigo estão entre os melhores do Inter na vitória sobre o Criciúma



— Treinava em Alvorada e esperava por isso todos os dias. Quando não esperava, a oportunidade veio e fiz um grande jogo — disse.

Winck não jogava pelo Inter há quase dois anos. Sua última partida com a camisa colorada havia sido na estreia do Brasileirão de 2015, ainda com Diego Aguirre, na derrota por 3 a 0 para o Atlético-PR. Emprestado para a Chapecoense, estava fora do time que sofreu o trágico acidente a caminho de Medellín na Copa Sul-Americana. Desde seu retorno, treinava em separado.

Ele agradeceu ao pai, o ex-meia Sérgio Winck, pelo apoio neste momento:

— É difícil ter a cabeça no lugar. Meu pai dizia para ter paciência. Agora quero ficar no time A e ter mais oportunidades..