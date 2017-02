Após goleada, jogadores do Inter falam sobre retomada do ritmo de jogo

Proveitoso

O Inter ganhou, se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil e agradou o torcedor. A goleada por 4 a 1 sobre o Oeste foi bastante valorizada pelos jogadores após o confronto.

— É bom para nossa equipe, isso é muito bom, aproveitar a chance de gol e aproveitar mais as chances no jogo. A equipe está de parabéns — disse Valdívia.

Carlos saiu de campo e avaliou a pressão inicial dos primeiros jogos do ano.

— A pressão são vocês mesmos que fazem. Começo de trabalho é assim, os times estão fazendo esse trabalho no Brasil todo e temos que saber que é um começo.

Por vezes vaiado, mas no fim do jogo aplaudido, o zagueiro Paulão explicou a evolução no sistema defensivo do time:

— Nosso sistema defensivo tem boas atuações, estamos diante de equipes profissionais com qualidade.É uma amostra do trabalho que vem sendo feito.



