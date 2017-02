Após sorteio da Série B, presidente do Inter analisa: "Este é o cenário em que estamos inseridos agora"

Na sede da CBF

Após a divulgação da tabela da Série B, o presidente do Inter, Marcelo Medeiros, analisou o começo do time no campeonato, previsto para maio. Na sede da CBF, onde foi convidado inclusive a comandar a reunião técnica da competição, o mandatário colorado preferiu manter um tom político:

— Vamos analisar com critério a tabela ainda, mas não tem o que ser discutido. Essa é a nossa realidade agora, esses são nossos adversários. Este é o cenário que estamos inseridos. O Beira-Rio vai ser a nossa fortaleza.

Perguntado sobre negociações, Medeiros despistou. Evitou falar sobre as possíveis contratações do atacante Marcelo Cirino, cujos direitos estão divididos entre Flamengo e Atlético-PR, e do zagueiro argentino Victor Cuesta, atualmente no Independiente.

— O departamento de futebol tem cuidado para que nenhuma questão sofra alteração ou prejuízo. Estamos procurando qualificar a equipe, é um momento de transição, precisamos da participação dos colorados para voltar à Série A — resumiu Medeiros.

*ZHEsportes

