Braçadeira de D'Ale presta homenagem a Fernandão

De ídolo para ídolo

Desde o último sábado, quando o Inter ficou no 1 a 1 com o Caxias pelo Gauchão, D'Alessandro presta homenagem a um dos grandes nomes do Inter: Fernandão. Na braçadeira, o meia argentino carrega a silhueta do eterno capitão colorado, morto em um acidente de helicóptero no dia 7 de junho de 2014, fazendo a letra C.



A decisão de "eternizar" Fernandão na braçadeira de todo jogador que ocupa a posição de capitão do Inter surgiu ainda em 2016, quando a gestão da época levou a ideia e o Conselho Deliberativo homologou. No ano anterior, no primeiro ano de morte do ídolo colorado, cerca de 40 mil faixas foram distribuídas para a torcida em uma das ações feitas pelo Inter para marcar a data.



Como a braçadeira de D'Ale é estilizada, com as cores da argentina e o seu nome estampado, o jogador precisou fazer um novo modelo para adequar-se à nova regra colorada.

Braçadeira de D'Ale tem a silhueta do rosto de Fernandão Foto: André Ávila / Agência RBS

Os dois ídolos trabalharam juntos no Inter quando Fernandão assumiu como dirigente, em 2011, e, na sequência, quando virou treinador.



