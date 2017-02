Carlinhos fala sobre reflexo do rebaixamento do Inter no vestiário: "Pesa para todo mundo"  

Na pressão

Carlinhos recém chegou ao Inter, não fez parte da campanha desastrosa de 2016, que levou o time ao rebaixamento à Série B, mas sente o clima que ainda existe pelo vestiário. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o lateral-esquerdo falou sobre o empate com o Passo Fundo e a reação do grupo ao resultado adverso no Vermelhão da Serra – e admitiu que os jogadores têm sentido a pressão por conta da queda no ano passado.

– Uma instituição enorme, igual ao Inter, que sempre disputou a Série A e cai para a Segunda Divisão, não pesa só para os jogadores, mas para todo mundo que trabalha no clube. Quem falar que não está com pressão está mentindo. Sempre tem aqueles jogadores que o torcedor pega mais no pé, mas é nestes momentos que temos de nos juntar, dar confiança para nos fortalecermos – disse o jogador, recém-chegado ao grupo colorado.

Carlinhos também falou sobre a diferença das situações do Inter no Gauchão em comparação com a Primeira Liga e a Copa do Brasil, em que o clube está invicto e com 100% de aproveitamento até agora.

– O Inter fez sua parte na Copa do Brasil, na Primeira Liga também. Vem tentando fazer a reformulação, com jogadores chegando, e nisso eu me incluo. O torcedor vem triste desde o ano passado, a paciência está curta, mas temos que ter um pouco mais. Tem jogadores entrando no ritmo. Mas futebol é assim, não espera muito. Tomara que as coisas possam melhorar no Gauchão. Nos dois últimos jogos tomamos gols no final, seriam seis pontos e acabaram sendo dois. Continuar trabalhando é a única forma de reverter a situação.

O lateral falou, por fim, sobre o fato de tanto a comissão técnica quanto a direção ainda usarem o rebaixamento de 2016 como "desculpa" pelos resultados e desempenhos ruins nos primeiros jogos da temporadas.

– Não sei se isso é desculpa do Zago. Espero que o mais rápido possível nosso time possa, de alguma forma, encontrar o caminho das vitórias e tenha a sequência para adquirir ritmo de jogo e agradar o torcedor. Cheguei agora, mas já me incluo no grupo. Todos nós temos de dar força para todos os atletas. Me incluo já nisso e reitero a força do grupo para todos os companheiros. Temos de nos fortalecer, é um ano longo e estamos apenas no começo. Vamos precisar de todos – completou Carlinhos.

