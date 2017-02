Charles mostra preocupação com a campanha do Inter no Gauchão: "É uma das prioridades"

De olho

O Gauchão é uma das prioridades do Inter. Quem garante é o volante Charles, recém-chegado das categorias de base e titular absoluto no Inter de Antônio Carlos Zago. A questão é que o time não vem nada bem na competições estadual: é 10º colocado e ainda não venceu. A situação, para o volante, é motivo de preocupação:

– Tem que se preocupar, sim. Gauchão é uma prioridade nosso. A gente precisa vencer para ganharmos confiança. É uma competição curta, temos de classificar logo para ter a confiança do torcedor – disse Charles, em entrevista coletiva após a reapresentação desta quinta-feira.



O jogador comentou ainda, de forma bem-humorada, a conversa que teve com Zago, quando ouviu do treinador que "era tudo mentira" o que a imprensa estava falando sobre o bom momento. O treinador, à época, falou na preocupação de o garoto se deslumbrar com tantos elogios:

– Acho que administrei da melhor forma, com o pé no chão, para quando aparecesse a oportunidade, não deixasse passar – finalizou o jogador.



