Como Zago pode consertar os problemas defensivos do Inter? 

Fechando a casinha

Antônio Carlos Zago herdou um time torto em todos os setores. Pouco restou das passagens de Argel Fucks, de Paulo Roberto Falcão, de Celso Roth, de Lisca e de Vitorio Piffero pelo Inter de 2016. Zagueiro de formação, o novo técnico colorado tentou arrumar primeiro o setor ofensivo, confiando que a defesa se ajeitaria aos poucos.

O que se vê, porém, é uma equipe que se joga ao ataque sem resguardos defensivos. Assim, dos quatro titulares na temporada até aqui, apenas Klaus parece se salvar. Eduardo, Ernando e Paulão perdem espaço a cada gol sofrido. Enquanto o Inter busca a contratação do defensor argentino Victor Cuesta, do Independiente, Zago tenta evitar mais um colapso da sua zaga, que falhou nos dois gols de bola aérea do Passo Fundo.

— Neste momento de fragilidade dos jogadores, o técnico tem duas coisas a fazer: ou dá um voto de confiança e apoia os seus titulares, ou tira do time. O perigo, porém, é queimar um a um desta forma — ensina Elias Figueroa.

Para o capitão do bicampeonato nacional de 75/76, Paulão e Ernando têm a tatuagem do descenso do ano passado e este peso também tem tirado a confiança da dupla:

— A área tem que ser a casa deles. Mas são jogadores que estão inseguros. Assim, quando ocorre um resultado ruim, o atleta passa a ficar ainda mais desconfiado de sua capacidade. É questão de cabeça. Li que o Inter está buscando um xerife argentino (Victor Cuesta) para a zaga. Bem, então é a hora de o treinador dar ainda mais força para os zagueiros que tem em casa.

Campeão da Copa do Brasil de 1992 com o Inter, Pinga entende que a defesa de Zago está exposta por não ter um "cão de guarda" a protegê-la. Para o ex-zagueiro, além da necessidade de consertar o sistema defensivo, o Inter precisa voltar a vencer com urgência.

— O Inter precisa de um primeiro volante que realmente defenda os laterais e os zagueiros. O Rodrigo Dourado de 2015 fazia isso. O atual, que tem por missão atacar e chutar a gol, não consegue mais fazer isso. Se o time não se posicionar para começar a defender lá na frente, estes problemas se repetirão. Talvez fosse o momento de apostar em uma mentalidade mais defensiva do que ofensiva, na atual situação de pressão — analisa Pinga.

Volante do Inter em situações extremas, como nos Brasileirões de 1999 e de 2002, Claiton acredita que a falta de um padrão de jogo neste começo de temporada seja o grande vilão em vermelho. Atual treinador do Aimoré, Claiton aponta a falta de uma reformulação profunda no elenco como um outro ponto negativo para a trôpega arrancada do Inter em 2017.

— Há todo um contexto aqui. O time está sem confiança e sem padrão de jogo. Zago trocou o esquema, trocou o time, mas o Inter segue sem conjunto. A consequência é que estoura lá atrás. Além disso, 2016 ainda está no vestiário. Ao contrário de outros clubes que caíram, o Inter manteve a base do rebaixamento. E isso afeta o vestiário — finaliza.

Nessa quarta-feira, o Inter volta a campo, para a decisão de vaga na Copa do Brasil, em jogo único, contra o Oeste-SP, no Beira-Rio. Possivelmente com o retorno de Klaus à zaga de Zago.

Os zagueiros à disposição de Zago

Eduardo, 21 anos, 1m84cm de altura



Prata da casa, teve chance logo no primeiro jogo da temporada, em Veranópolis, mas ficou marcado ao ser batido em uma corrida pelo atacante Keké. O jogador do Veranópolis saiu atrás de Eduardo, tomo a frente do colorado, e fez o gol de empate. Eduardo perdeu a corrida e a vaga no time.

Ernando, 28 anos, 1m84cm de altura

Titular do Inter desde 2014, Ernando já não tem o mesmo cartaz que tinha com a torcida. De capitão do time a exemplo de esforço e polivalência, o camisa 14 já é visto com desconfiança. E, assim como Paulão, ficou marcado pelo descenso no Campeonato Brasileiro.

Klaus, 22 anos, 1m87cm de altura

Contratado a pedido de Antônio Carlos Zago, que foi seu treinador no Juventude, Klaus havia sido fixado como titular da zaga. Ora com Ernando, ora com Paulão. Não chegou a empolgar. Dores na coxa direita o afastaram da partida contra o Passo Fundo. Ao que tudo indica, voltará ao time assim que estiver recuperado.

Paulão, 30 anos, 1m87cm de altura

Considerado pela torcida como um dos símbolos do rebaixamento de 2016, Paulão não consegue dar a volta por cima. Esforço não falta. Contra Princesa do Solimões e Passo Fundo, foi visto diversas vezes tentando o gol na área adversária. Porém, esteve presente no caos aéreo enfrentado pela defesa no 2 a 2 do Vermelhão da Serra. Para muitos, é chegada a hora de mudar de ares. Os postes em frente ao CT Parque Gigante amanheceram pichados com "Fora, Paulão".

Neris, 24 anos, 1m90cm de altura

Contratado após jogar o Brasileirão e ser rebaixado com o Santa Cruz, Neris ainda não estreou. Disputou apenas os jogos-treinos de Viamão, sem ter grande rendimento. Está em recuperação física, pois sentiu dores com a mudança de preparação física. Ainda não tem previsão para jogar.

Léo Ortiz, 20 anos, 1m85cm de altura

Promovido das categorias de base, ainda não teve chances com Zago.





As duplas utilizadas em 2017

Klaus e Paulão — três jogos, um gol sofrido, duas vitórias e um empate*

Paulão e Ernando — dois jogos, dois gols sofridos, uma vitória e um empate**

Klaus e Ernando — dois jogos, três gols sofridos, uma derrota, um empate

Eduardo e Ernando — um jogo, um gol sofrido, um empate

* Klaus saiu no intervalo da partida contra o Princesa do Solimões, com dores na coxa direita, enquanto o jogo estava 0 a 0

** Ernando substituiu Klaus no intervalo, quando a partida estava em 0 a 0, e acabou com vitória do Inter por 2 a 0

