Cotação ZH: D'Alessandro é um dos melhores na vitória do Inter sobre o Princesa do Solimões

Qual a nota?

O Inter venceu o Princesa do Solimões por 2 a 0 e avançou à segunda fase da Copa do Brasil. Confira como foram as atuações dos jogadores:

Danilo Fernandes

Deveria ter sido um mero assistente do jogo, acabou fazendo duas boas defesas. Nota 6

Alemão

O atual titular de Zago não parece jogar mais do que Junio (muito menos do que William).

Nota 4

Klaus

Foi pouco exigido, saiu lesionado, ao final do primeiro tempo.

Nota 5

Paulão

Um dos mais esforçados em campo. Sabe que tem muito a provar em 2017.

Nota 6

Uendel

Com Carlinhos a sua frente, pareceu inibido para apoiar, ao contrário de outros jogos.

Nota 6

Rodrigo Dourado

Mais à vontade como primeiro volante, desarmou no meio-campo, salvou um gol, e ainda foi ao ataque.

Nota 7

Charles

Não esteve à altura de suas recentes atuações.

Nota 5

Diego

Fixado no lado direito, pouco se movimenta e parece atrasar o ataque. Saiu no intervalo.

Nota 4

D'Alessandro

Está sem parceria no meio-campo. Ainda assim, deu as duas assistências para os gols.

Nota 7

Carlinhos

Improvisado no meio, pouco conseguiu produzir.

Nota 4

Carlos

Ao contrário de Roberson foi abastecido no ataque. Mas concluiu mal.

Nota 5

Ernando

Enfrentou um ataque já cansado. Sem grandes problemas.

Nota 5

Valdívia

Ainda está muito longe do Valdívia de 2015. O gol pode lhe devolver a confiança. Nota 7

Brenner

Entrou no final e deu ao Inter algo que o time de Zago ainda não tinha: um centroavante.

Nota 6



* ZHESPORTES