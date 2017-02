Cotação ZH: Uendel e Brenner são os melhores na vitória do Inter sobre o Oeste

Notas

O Inter goleou o Oeste por 4 a 1, nesta quarta-feira, e avançou à terceira fase da Copa do Brasil. Foi a melhor atuação do time de Antônio Carlos Zago na temporada, e Brenner e Uendel foram os melhores em campo no Beira-Rio:

Danilo

Deu azar desta vez. A conclusão contra seu gol foi indefensável. Nota 5

Junio

Cumpriu a missão com eficiência. Nota 5

Leo Ortiz

Sua estreia no time principal teve qualidade nos desarmes e precisão nos lançamentos. Nota 7

Paulão

Sua escalação divide a torcida. Foi batido no gol, mas não foi mal. Nota 6

Carlinhos

Tem habilidade e qualidade no apoio. Nota 6

Rodrigo Dourado

Desta vez foi o mais discreto dos volantes. Nota 6

Charles

Voltou a ser um volante desassombrado que entra na área adversária para fazer gol. Nota 7

Uendel

O melhor do meio. Armou, marcou, criou. Nota 8

D'Alessandro

Apanhou muito. Quando bateu, levou amarelo. Saiu no intervalo. Nota 6

Carlos

Entregou-se à partida como ninguém e acabou premiado com o gol. Nota 7

Brenner

Está usando o perfume do gol. Agora foram dois. Nota 8

Seijas

Não repete as primeiras exibições há tempos. Nota 5

Fabinho

Recuperado de lesão, foi discreto. Nota 5

Valdívia

Entrou no final. Sem nota

