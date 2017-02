Cuesta chega na quarta, mas está descartado para o Gre-Nal

Reforço

O nono reforço contratado pela atual direção do Inter já tem previsão para desembarcar em Porto Alegre. O voo que trará o zagueiro Victor Cuesta para a capital gaúcha está marcado para o final da manhã da próxima quarta-feira. Depois disso, o jogador vai fazer exames médicos e assinar contrato por duas temporadas com o Inter. Mesmo que tenha tempo hábil, a estreia no Gre-Nal de sábado está descartada pelos dirigentes do clube.



Ainda sem confirmar oficialmente o negócio, que foi fechado na semana passada em Buenos Aires, a direção adota cautela em relação ao anúncio da contratação. Só vai se pronunciar quando ocorrer a assinatura. Por isso, a presença de Cuesta no Gre-Nal chega a ser uma espécie de "tabu" no departamento de futebol colorado.



Na quarta, o zagueiro desembarca em Porto Alegre em voo da Aerolineas Argentinas que sai de Buenos Aires às 10h15. A chegada está prevista para 11h50. No final de semana, Cuesta revelou em entrevista à rádio argentina La Red que está otimista quanto à vinda para Beira-Rio. Disse, inclusive, ter feito contato com D'Alessandro depois de confirmar o acerto com o Inter.



O argentino tem 28 anos e deixa o Independiente após três temporadas. Vai assinar contrato com o Inter até o final de 2018, custando 12 milhões de reais aos cofres colorados. Victor Cuesta será o nono reforço de 2017. Até agora, vieram os zagueiros Klaus e Neris, o lateral-direito Alemão, os laterais-esquerdos Uendel e Carlinhos, e os atacantes Roberson e Carlos, além de William Pottker, que deixa a Ponte Preta depois do Paulistão.



Ele será o quinto estrangeiro do elenco que já possui os também argentinos D¿Alessandro e Ariel, o venezuelano Seijas e o uruguaio Nico Lopez. Com isso, o Inter atinge a cota máxima de gringos à disposição do técnico Antônio Carlos Zago.