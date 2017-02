D'Alessandro está pronto para jogar contra o Caxias no Beira-Rio 

Escalação

O meia D'Alessandro está concentrado com a delegação colorada para o jogo da noite deste sábado, contra o Caxias no Beira-Rio. O técnico Antônio Carlos Zago vai administrar a participação do argentino nos próximos dois jogos. É provável que ele jogue apenas hoje ou que participe parcialmente nas duas partidas.

D'Ale tirou fotos com torcedores nesta manhã no hotel onde o time está concentrado, assim como Seijas e Klaus. O venezuelano pode aparecer como volante. O zagueiro deve começar o jogo.

Todos os jogadores que enfrentaram o Fluminense na última quarta-feira estão concentrados e o técnico pode repetir a escalação hoje.

A partida válida pela terceira rodada está marcada para as 21h, no estádio Beira-Rio.

