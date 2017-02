D'Alessandro fica fora do primeiro treino do Inter para o Gre-Nal 

Dúvida?

O começo da preparação do Inter para o Gre-Nal de sábado não apresentou novidades em relação a D'Alessandro. O meia, que ficou fora dos últimos treinos da semana passada e do jogo contra o Brasil-PEL, novamente não participou da atividade na manhã desta terça. Juntamente com o zagueiro Klaus, que também se recupera de lesão na coxa direita, é dúvida para o clássico.

Até o Gre-Nal, serão mais quatro treinamentos comandados por Antônio Carlos Zago e sua comissão técnica. Incluindo o trabalho de hoje à tarde, quando D'Alessandro e Klaus terão nova oportunidade para se juntarem aos companheiros no gramado do CT Parque Gigante.



Se D'Alessandro não puder atuar na Arena, Roberson será mantido no time. Contra o Brasil-PEL, ele recebeu elogios do treinador após marcar o gol da vitória. A ausência de Klaus não muda a tendência de escalação, já que o zagueiro foi desfalque nas últimas partidas e perdeu a titularidade para Paulão.

Pela manhã, o treino foi dedicado à parte física. Depois da primeira parte na academia, os atletas foram para o campo comandados pelo preparador físico Carlos Pacheco. Zago pouco apareceu e só à tarde intensifica a preparação para o clássico.



