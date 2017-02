Destaque do Inter, Leo Ortiz tem contrato somente até o fim do ano

Fica?

Com a dupla de zaga Ernando e Paulão em baixa, Antônio Carlos Zago lançou mão de Leo Ortiz para o jogo contra o Oeste, em casa, pela Copa do Brasil. Um risco — afinal, a decisão em jogo único poderia queimar o novato — que deu certo. Leo Ortiz, filho do craque do futsal colorado, Ortiz, foi um dos melhores campo na goleada que classificou o Inter à terceira fase do torneio. Agora, a segunda geração do clã Ortiz passará a brigar por posição na equipe titular. Nesse sábado, a equipe de Zago receberá o Brasil-Pel, em busca da primeira vitória no Gauchão. Possivelmente com Leo Ortiz em campo.

A boa estreia entre os titulares deverá acelerar a renovação de contrato do zagueiro com o Inter. Leo tem vínculo com o clube somente até o final dessa temporada e negocia a prorrogação por pelo menos mais duas temporadas. O ex-volante colorado Magrão é o empresário do camisa 33.

— O Inter nos procurou 30 dias atrás para renovar. Não foi porque ele jogou bem contra o Oeste, mas porque o clube acredita nele. Está tudo muito bem encaminhado. Vamos fechar em seguida, talvez na semana que vem — disse Magrão. — Mas Leo tem que jogar. Mal começou, fez apenas uma partida. Sabemos que ele tem um grande potencial. Leo ainda fará muitas coisas boas pelo Inter — acrescentou o empresário.

Após o sucesso em sua primeira partida entre os "grandes", Leo Ortiz comemorou a chance:

— Zago me disse: "tens que ir tranquilo, como fazia na base".

Com essas palavras, o zagueiro de 21 anos contou como o treinador o informou horas antes da partida contra o Oeste sobre a sua estreia entre os titulares. Nos alto-falantes, enquanto o companheiro de zaga, Paulão, era vaiado, a grife Ortiz recebia aplausos.

— Sempre tive muita confiança do grupo de jogadores. Eles viam o quanto eu trabalhava. Isso mostra a nossa união. Quando fiz o lançamento para o gol do Carlos, o Antônio Carlos me disse: "eu te falei" — contou Leo Ortiz, sobre o pedido do treinador para que ele não tivesse medo de lançar a bola ao ataque.

Brenner já havia feito o primeiro gol do Inter sobre o oeste, quando Ortiz recebeu a bola na intermediária, ergueu os olhos e encontrou Carlos, na outra intermediária. O lançamento em diagonal encontrou o peito do atacante, que driblou o lateral e marcou um golaço.

— O Carlos me lembrou de um jogo pela base, com ele no Atlético-MG e eu, no Inter. Fez um gol assim contra a gente, com um lançamento longo e ele fez o movimento do "facão" pelas minhas costas. Eu disse que lembrava desse dia e ele pediu para tentar igual. Deu certo — vibrou Leo Ortiz, após a partida contra o Oeste.

