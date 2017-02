Elogiado por Zago, Leo Ortiz afirma que "estava um pouco nervoso no começo"

Sinceridade

Leo Ortiz estreou pelo time profissional do Inter com uma boa atuação, digna de elogios do treinador. Um lançamento do jovem zagueiro inclusive resultou em gol colorado. Engana-se, porém, quem pensa que o garoto entrou tranquilo em campo.

— Ali dentro estava um pouco nervoso no começo — admitiu, já na zona mista, o defensor de 21 anos após a vitória sobre o Oeste.

Com o tempo, porém, Leo Ortiz foi ganhando confiança. Ele atribui a isso, inclusive, alguns passes errados mais tarde. Detalhes que, segundo o garoto, podem render críticas em casa. Mais precisamente, do pai, Ortiz, ex-craque do futsal:



— Ele estava ali no estádio. Deve estar me esperando ali fora, deve ter uma corneta para comenta para o próximo jogo — brincou.



Provável titular a partir de agora, o jovem lembrou como foi avisado por Zago que receberia uma oportunidade nesta quarta:

— Ele (Zago) me falou hoje mais direto depois da janta. Já tinha me dado umas dicas que iria para o jogo na segunda. Disse "tem que ir tranquilo, que nem fazia na base".



