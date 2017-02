Em busca da 1ª vitória no Gauchão, Inter viaja a Passo Fundo sem D'Ale

Misto colorado

O Internacional encerrou na manhã deste sábado (18) a preparação para o jogo deste final de semana contra o Passo Fundo. A primeira parte do trabalho foi fechada para a imprensa. Quando o treino foi aberto, os jogadores realizavam um recreativo.

Entre priorizar o Campeonato Gaúcho ou a Copa do Brasil, o Inter demonstra dar atenção especial para a competição nacional. Com a confirmação do jogo contra o Oeste-SP para a próxima quarta-feira (22), Antônio Carlos Zago vai preservar jogadores importantes na partida deste domingo (19) contra o Passo Fundo, pelo Gauchão.

Em função do desgaste acentuado, Rodrigo Dourado, Alemão, Uendel e D'Alessandro não estarão em campo neste final de semana.

Nem mesmo o fato de ainda não ter vencido na competição estadual - 3 jogos, 2 empates e 1 derrota - fez o treinador alterar o seu planejamento de poupar os jogadores que estão sentindo o intenso ritmo do início da temporada.

Para atuar em Passo Fundo, o Inter terá Júnio na vaga de Alemão, Carlinhos no lugar de Uendel, Anselmo substituindo Rodrigo Dourado e Seijas será titular no setor de D'Alessandro.

Pela Copa do Brasil, o confronto contra o Oeste será decidido em jogo único no Beira-Rio. O Inter joga por uma vitória, empate leva a definição para os pênaltis.

O provável time para enfrentar o Passo Fundo tem: Danilo Fernandes; Junio, Ernando, Paulão e Carlinhos; Anselmo, Charles, Valdívia, Seijas e Carlos; Brenner. Também foram relacionados para a partida: Lomba, Eduardo, Léo Ortiz, Eduardo Henrique, Andrigo, Diego, Nico Lopez e Roberson.

