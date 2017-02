Em busca de um xerifão para a zaga, Inter tenta definir contratação de Victor Cuesta, do Independiente

Desde Avellaneda

O Inter busca na Argentina um xerife para a zaga. Neste começo de ano, a direção detectou um problema grave, que ocorrer desde o ano passado: ninguém se impõe no sistema defensivo. Jogadores calados, tímidos, por vezes, o Inter busca um jogador que comande o setor, como D'Alessandro faz do meio para a frente. E Victor Cuesta, o canhoto camisa 14 e capitão do Independiente, é o sonho colorado. Mas, enquanto o Inter quer o empréstimo do jogador até o fim da temporada, com os direitos fixados, a direção do clube de Avellaneda insiste US$ 2,5 milhões (R$ 7,7 milhões) para vender 50% dos direitos do zagueiro de 28 anos. Há um impasse a ser resolvido nesse momento.

Leia mais

Zago confirma que preservará D'Ale, mas elogia condição física do meia

Perfil usado para fazer provocação ao Inter não é de William Pottker

Treino indica preservação de quatro titulares do Inter



Cuesta começou a carreira no Arsenal Sarandí, em 2008, onde jogou até 2011m quando foi emprestado ao pequeno Defensa y Justicia, da cidade de Florencio Varela, retornou ao Arsenal e, em 2012, foi cedido ao Huracán. De volta ao Arsenal na temporada seguinte, teve destaque e foi vendido ao Independiente, em 2014. Em Avellaneda, se tornou capitão do time no ano passado, depois que Pellerano deixou a equipe. Na manhã de sábado, no amistoso entre Independiente e Temperley (time da primeira divisão argentina), Cuesta comentou com alguns jogadores que aquele poderia ter sido o seu último jogo pelo clube.

— Cuesta está entre os cinco melhores zagueiros que atuam na Argentina hoje. Está um nível abaixo apenas de Jonathan Maidana (River Plate), que é o melhor da Argentina — analisou Alejandro Casar, repórter do jornal La Nación, de Buenos Aires. — Victor Cuesta é um xerife, um caudilho. Tem grande liderança em campo, uma personalidade muito forte e é muito bom na bola aérea. Não era muito bom na saída de bola, mas evoluiu muito neste aspecto nas últimas temporadas — acrescentou Casar.

Devido ao bom futebol apresentado na temporada 2015/2016, Cuesta foi chamado por Tata Martino para a seleção argentina na Copa América Centenário e foi capitão da seleção olímpica nos Jogos do Rio. Na temporada atual, disputou 12 partidas pelo Independiente, todas como titular. No ano passado, o Corinthians tentou a sua contratação, sem sucesso.

— Antes de chegar ao Independiente, Cuesta foi utilizado como volante. E foi bem. Mas é zagueiro de origem, vai muito bem no mano a mano contra os atacantes. É um jogador maduro, completo — comentou o repórter Miguel Riglo, do site El Rojo Es Mi Pasión, voltado para notícias do Independiente.

ZH ESPORTES