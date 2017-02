Ernando ameniza críticas da torcida: "Torcedor tem direito de vaiar"

Compreensão

Alvo dos protestos de parte da torcida presente no Beira-Rio neste sábado, no empate em 1 a 1 com o Caxias, o zagueiro Ernando minimizou as críticas. Em sua visão, os jogadores que estão há mais tempo no clube são os mais visados – casos dele e de Paulão.

– Os torcedores têm direito de vaiar. A gente vem de maus resultados. É inadmissível fazer só dois pontos em três jogos no Gauchão – disse o camisa 14.

Leia mais:

Inter joga mal e fica no empate em 1 a 1 com o Caxias no Beira-Rio

Cotação ZH: Danilo, D'Ale e Uendel são os melhores em campo contra o Caxias

Zago explica decisão por três volantes: "Temos de construir um novo Inter"



Um dos líderes do grupo de jogadores, Ernando também falou sobre o gol sofrido contra o Caxias e destacou que os jogadores que estavam no grupo rebaixado no Brasileirão do ano passado sempre carregarão esta marca perante os colorados.

– Na minha concepção, foi mais um erro coletivo do que individual. Os jogadores estão marcados. Estamos no fio da navalha, e se acontecer algo vão querer culpar aquele atleta. Hoje aconteceu comigo. Não foi um erro grotesco, mas coletivo, em que perdemos a jogada e saiu o gol. Neste momento difícil, temos de manter tranquilidade.

O zagueiro comentou ainda que o técnico Antônio Carlos Zago tem dado à oportunidades a diversos jogadores, e que todos precisam estar prontos quando forem chamados.

Acompanhe o Inter através de Colorado ZH. Baixe o aplicativo:

IOS

Android

*ZHESPORTES