Fernando Bob pode reforçar a Ponte, diz imprensa de Campinas

O volante Fernando Bob, que foi contratado pelo Inter junto à Ponte Preta em dezembro de 2015, pode retornar ao clube paulista. De acordo com o jornalista Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes, o meio-campista teria ido a Campinas para concluir os detalhes do negócio.

Não está descartada a possibilidade de que a ida de Bob para a Ponte tenha relação com o interesse do Inter no atacante William Pottker. A vantagem colorada na disputa pelo jogador é que a direção colorada aceitaria receber Pottker apenas ao fim do Campeonato Paulista.

Ponte admite interesse em Bob, mas diz que é difícil. Inter e empresário garantem que ele continua no @SCInternacional pelo menos no Gauchão ¿ Vinícius Bueno (@vbueno_reporter) February 14, 2017

Como disse ontem, apesar de todos os interessados negarem....Bob vai reforçar a Macaca. O negócio será confirmado nas próximas horas. https://t.co/CBUArp0JMo ¿ Vinícius Bueno (@vbueno_reporter) February 15, 2017

Bob foi um dos primeiros reforços do Inter para 2016. Ele fez um bom Gauchão, mas passou a receber críticas da torcida durante a campanha do rebaixamento no Brasileirão. No início deste ano, perdeu espaço no time de Antônio Carlos Zago com o crescimento do jovem Charles.

Fernando Bob, de 29 anos, jogou na Ponte entre 2013 e 2015. No Inter, foram 40 jogos e um gol marcado.

