As meninas do Beira-Rio





Foto: Mariana Capra / Inter / Divulgação





O futebol feminino está de volta ao Inter. Na manhã desta quinta-feira, o presidente do Clube, Marcelo Medeiros, anunciou a retomada do projeto ao lado do vice-presidente de relacionamento social, Norberto Guimarães, do diretor do futebol feminino, César Martins Schunemann, e da gerente do futebol feminino, a ex-atleta do Inter e da Seleção Brasileira Duda. Medeiros celebrou o retorno do departamento entregando uma camisa oficial com o número 10 às costas para a gerente de futebol.

Leia mais:

Leonardo Oliveira: enfim, o Inter parece encontrar um norte

Elogiado por Zago, Leo Ortiz afirma que "estava um pouco nervoso no começo"

Com dois jogos em menos de 24h, Inter leva Zago e reservas a Criciúma

– Hoje, o Inter tem a satisfação de oficialmente lançar o projeto do seu futebol feminino, que vai ao encontro da legislação vigente, da vontade da nossa torcida e ao que todos os principais clubes do mundo estão fazendo. É com grande satisfação que o Inter recebe o retorno da Duda, uma atleta que vestiu a camisa colorada com técnica, qualidade, paixão e com muita competência.

Entre os objetivos do departamento para os próximos anos estão a formação de equipes em condições de buscar o título estadual em todas as categorias, a consolidação da estrutura do departamento, a busca de parceiros comerciais e a participação no campeonato nacional em 2018. De acordo com Schunemann, o clube quer incluir no projeto do CT de Guaíba a estrutura da modalidade feminina, profissionalizando-a e formando a equipe colorada com pelo menos 50% das atletas formadas na base.

– O futebol feminino é, hoje, uma realidade, e a gente espera fazer bem essa modalidade no Inter – afirmou Duda.

Além de Duda, estão confirmados do departamento de futebol feminino a técnica Tatieli Silveira, a preparadora física Suellen Ramos, o preparador de goleiras Felipe Casanova e o auxiliar técnico Carlos Daniel.