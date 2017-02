Iago destaca boa atuação dos garotos na vitória do Inter: "Ninguém ficou com medo de jogar"

Foi bem

A tabela, com dois jogos em dois dias seguidos, obrigou o Inter a usar um time alternativo contra o Criciúma, nesta quinta-feira, pela Primeira Liga. Antônio Carlos Zago mandou a campo diversos jovens, e a ideia deu certo: com a vitória por 3 a 1, a equipe manteve 100% de aproveitamento no torneio e terminou o Grupo A na liderança. Para o lateral-esquerdo Iago, o resultado foi a prova da qualidade do grupo colorado.

– Nossa equipe teve um bom desempenho e mostrou que tem qualidade, não importa se é jogador da base ou profissional. Ninguém ficou com medo de jogar. Isso influenciou na nossa vitória – explicou o jogador, que também falou sobre o fato de várias jogadas terem passado pelos seus pés ao longo da partida. – Foi uma circunstância da partida, meu lado tinha bastante espaço. A gente rodou a bola, abriu o espaço, e a jogada estava saindo ali.

Autor do terceiro gol do Inter, o atacante Diego também comemorou a chance e disse que espera ter novas oportunidades de atuar.

– Todo mundo quer jogar. Nós vamos de semana em semana trabalhando, e quem o professor escolher vai aproveitar. Se eu tiver mais oportunidades, vou procurar meu espaço. Pude aproveitar hoje, estou muito feliz, e agora é trabalhar na semana. Temos um jogo difícil contra o Brasil e depois o Gre-Nal – completou Diego.

