Independiente aceita oferta, e Victor Cuesta é o novo zagueiro do Inter

Fechou

Victor Cuesta é o novo reforço do Inter para a temporada. O Independiente aceitou a oferta colorada sobre o pagamento de US$ 2 milhões (R$ 6,2 milhões) pelos 50% dos direitos econômicos do defensor, e o negócio foi sacramentado na tarde desta quarta-feira.

O Inter, por exigência da direção argentina, dividirá o valor acertado em quatro parcelas até agosto de 2018 e terá opção de compra dos 50% restantes dos direitos do jogador por um preço fixado – pagando mais US$ 2 milhões.



Leia mais:

Forma de pagamento é último entrave na negociação do Inter por Victor Cuesta



A previsão é de que o jogador chegue a Porto Alegre nesta sexta-feira ao lado do diretor de futebol do Inter, Jorge Macedo, que viajou no início da semana para fechar a contratação. Está previsto que o zagueiro faça exames médicos no sábado, já na capital gaúcha.



Cuesta tem passagem pelo Arsenal de Sarandi e Huracán. Com atuações de destaque e já de volta ao Arsenal, em 2014, foi vendido ao Indepediente. Recebeu a braçadeira de capitão depois que Pallerano deixou a equipe. Convocado para a seleção argentina por Tata Martino, Cuesta disputou a Copa América Centenário e foi capitão da seleção olímpica nos Jogos do Rio. Apesar de campeonato argentino estar parado, o Indepediente fez alguns amistosos tendo Cuesta como capitão do time.



* ZHESPORTES