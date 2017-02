Inter ainda quer Cirino e cogita incluir um jogador no negócio

Busca

O Inter não desistiu da contratação de Marcelo Cirino, atualmente no Flamengo, mas com percentual dos direitos econômicos vinculados ao Atlético-PR.

A direção colorada pretende colocar um jogador para ter êxito no negócio junto ao clube paranaense. Em Cascavel, os dirigentes procuram falar apenas no jogo contra o Princesa do Solimões, pela Copa do Brasil. Porém, admitem a busca por contratações sem citar nomes.

