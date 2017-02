Inter bate o Brasil-Pel e conquista primeira vitória no Gauchão

1 a 0

O Inter, enfim, venceu pelo Gauchão. Contra o Brasil-Pel, teve uma boa atuação no primeiro tempo, diminuiu o ritmo no segundo e ganhou por 1 a 0, gol de Roberson. O resultado fez a equipe saltar para a quinta posição. No sábado, terá o Gre-Nal, na Arena.

Sem D'Alessandro, Antônio Carlos Zago lançou mão de Roberson, desta vez em uma posição mais recuada no ataque, atrás da dupla Nico López (que substituiu o suspenso Brenner) e Carlos. A outra novidade foi a presença de William no banco de reservas.

Leia mais:

Cotação ZH: Uendel e Paulão são os melhores em campo contra o Brasil-Pel

Confira a tabela do Gauchão

Torcedor Colorado ZH: Anderson, o sapo enterrado

O lateral, reintegrado ao grupo na sexta-feira, foi vaiado quando teve o nome anunciado no telão do Beira-Rio.Nico López, com liberdade de movimentação, criou a primeira chance ao arriscar e ver Eduardo Martini espalmar. A cena se repetiu aos 12 minutos, quando Uendel fez um cruzamento na medida para Roberson concluir e o goleiro defender. Pouco depois, outra jogada tramada na esquerda terminou com uma má conclusão de Uendel, com o pé direito, para fora.

A insistência pelo lado esquerdo quase virou gol em finalização de Nico López quase na área pequena, e Martini fez outra grande defesa.Só o Inter atacava. Aos 27, Léo Ortiz fez um ótimo lançamento para a área, Carlos dividiu com Éder Sciola e a bola acertou a trave. O lance teve um fato curioso: na dividida, Carlos perdeu uma chuteira.

O goleiro xavante pegou-a e arremessou para a linha de fundo. Levou amarelo. Já com as duas chuteiras, Carlos recebeu e concluiu na rede pelo lado de fora.Tanta insistência deu resultado aos 36 minutos. Carlinhos cobrou escanteio curto para Nico, que girou e fez um cruzamento perfeito para Roberson, quase em cima da linha empurrar a bola para a rede, de peito.

Rogério Zimmermann mexeu em duas peças no intervalo: tirou Eder Sciola e Lenilson, colocou Wender e Juninho. Zago manteve o mesmo time.

No primeiro minuto, o primeiro lance ofensivo de perigo do time pelotense. Marcinho passou por Dourado e Ortiz, mas na hora de concluir, foi travado por Paulão, que recebeu entusiasmada salva de palmas.

O Brasil equilibrou o jogo e segurou o ímpeto do Inter, que só voltou a atacar com perigo aos 16 minutos. Cirilo errou a saída de bola, Nico recuperou, tabelou com Uendel mas chutou para fora.

Aos 21, Zago trocou Roberson por Valdivia. Que teve seu primeiro chute aos 24, após receber de Nico. Um minuto depois, foi a vez de Uendel arriscar, mas Martini espalmou. Aos 26, William foi chamado e entrou na vaga de Junio, na lateral.

Dali em diante, o Inter dominou as ações do jogo, mas não conseguiu ampliar o placar.

Acompanhe o Inter através do Colorado ZH. Baixe o aplicativo:

IOS

Android

*ZHESPORTES