Inter deve anunciar a renovação de contrato do lateral William

Depois de 45 dias afastado do elenco principal do Inter, William começa a trilhar o caminho de volta ao time de Antônio Carlos Zago. Tudo indica que o lateral-direito assinará nas próximas horas a sua prorrogação de contrato, permanecendo ao menos mais essa temporada no Beira-Rio.

Em 10 de janeiro, William publicou uma nota declarando o desejo de deixar o clube. Foi afastado, o Inter não recusou a oferta de 3 milhões de euros do Wolfsburg pelo jogador e, agora, William ampliará o seu contrato com o clube por mais quatro temporadas. Receberá um aumento e, em caso de novo interesse do futebol europeu, poderá ser negociado ao final do ano.

Assim que o acordo foi sacramentado, William deverá dar uma entrevista coletiva no sala de conferências do Beira-Rio, reiterando comprometimento com o clube, a fim de tentar ficar bem com os torcedores outra vez.

O lateral-direito sequer fez a pré-temporada em Viamão e, nestes dois meses de 2017, trabalhou apenas a parte física, sob comando de Elio Carravetta e dos demais preparadores do clube. Sem poder contar com William, a "camisa 2" colorada já foi de Ceará, de Alemão e de Junio na temporada.

