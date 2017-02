Inter deve ter Valdívia na vaga de D'Alessandro contra o Brasil-Pel

No Beira-Rio

O treino do Inter na véspera do jogo contra o Brasil-Pel teve como principal atração a presença de William. Reintegrado ao grupo, o lateral mostrou muita disposição no trabalho de cruzamentos desta sexta-feira, com a sua habitual qualidade nos fundamentos. Depois, no recreativo, participou normalmente das brincadeiras e está à disposição para ser aproveitado imediatamente pelo técnico Antonio Carlos Zago.

A ausência no campo ficou por conta de D'Alessandro, que fez uma sessão de fisioterapia e não vai atuar neste sábado. Zago trabalha com duas alternativas ao argentino: Valdívia e Seijas. Na vaga de Brenner, suspenso, Nico López está confirmado.

Depois da boa atuação contra o Oeste, pela Copa do Brasil, zagueiro Léo Ortiz segue na equipe. O jovem defensor falou sobre a chance de atuar novamente entre os titulares.

– Vai ser importante fazer mais uma boa partida. Vamos tentar não levar gol desta vez, para consolidar bem o trabalho – disse Léo, que não quis entrar em detalhes sobre a sua bem encaminhada renovação de contrato, que termina no final deste ano.

O jogo contra o Brasil começa às 19h30min deste sábado, no Beira-Rio, e o Inter busca sua primeira vitória no Gauchão.

