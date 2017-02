Inter e Goiás se acertam, e Aylon desembarca em Goiânia nesta segunda

A caminho

Aylon reforçará o Goiás nesta temporada. Depois de muitas tratativas entre Inter, empresário do jogador, Jorge Machado, e a direção da equipe goiana, o negócio foi selado. O atacante de 24 anos embarcou para Goiânia na manhã desta segunda-feira.



O Inter pagará uma pequena parcela dos rendimentos mensais do jogador até o fim do ano, quando termina o contrato com a equipe goiana. Na Série B, o Goiás será um dos adversários do Inter no Brasileirão deste ano.



Leia mais:

Petraglia esclarece posição do Atlético-PR na negociação do Inter por Cirino



Aylon foi comprado pelo Inter em 2014. Chegou a ser emprestado em 2015 para o Paysandu e retornou no ano seguinte. Ganhou oportunidade com Argel no ano passado e, em 52 partidas, fez 15 gols. Com as chegadas de Carlos e Roberson para a posição, o atacante perdeu espaço.



* ZHESPORTES