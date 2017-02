Inter envia emissário à Argentina para fechar com Victor Cuesta

Vai fechar?

Ao que tudo indica, Victor Cuesta, está mais perto do Inter. Isso porque a direção colorada enviou à Argentina o diretor de futebol Jorge Macedo para selar a contratação do zagueiro do Independiente-ARG.

Havia dúvida entre os dirigentes do Beira-Rio no investimento de cerca de R$ 7,7 milhões pela compra de 50% do jogador de 28 anos. Até por isso, a única proposta enviada à direção do clube de Avellaneda, até a viagem de Macedo, era referente ao desejo da equipe colorada de contar por empréstimo o zagueiro, negócio que os dirigentes argentinos rechaçaram desde o início.



A direção colorada acelerou o negócio por conta das inúmeras críticas que a zaga Paulão e Ernando vêm sofrendo. Os dois, inclusive, foram alvos de protesto da torcida na segunda-feira.

Cuesta tem passagem pelo Arsenal de Sarandi e Huracán. Com atuações de destaque e já de volta ao Arsenal, em 2014, foi vendido ao Indepediente. Recebeu a braçadeira de capitão depois que Pallerano deixou a equipe. Convocado para a seleção argentina por Tata Martino, Cuesta disputou a Copa América Centenário e foi capitão da seleção olímpica nos Jogos do Rio.



