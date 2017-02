Inter estreia na Série B contra o Londrina, no Estádio do Café 

Primeiros rivais

A CBF anunciou na tarde desta terça-feira a largada da Série B. O Inter estreia fora de casa, no dia 12 ou 13 de maio, numa sexta-feira ou sábado, no Estádio do Café. O primeiro jogo dos colorados no Beira-Rio será na segunda rodada, contra o ABC. A sequência reserva aos colorados o Paysandu, fora de casa, na terceira rodada, e o Juventude, em Porto Alegre, na quarta. A partir da segunda rodada, as datas previstas para os jogos são às terças-feiras, sextas-feiras e os sábados. Se mantiver a lógica utilizada em 2016, com o Vasco, a CBF deve reservar os jogos do Inter sempre para os sábados, por se tratar do horário nobre da Série B.

Leia mais:

Maurício Tonetto: "Não há mais tempo para desculpas"

Leonardo Oliveira: otimismo numa solução para o futuro de Anderson

Como Zago pode consertar os problemas defensivos do Inter?



Os demais gaúchos na competição também conheceram seus primeiros adversários. O Brasil-Pel estreia fora, contra o Guarani-SP, que retorna à Série B. Depois, recebe o Londrina, sai mais uma vez, para encarar o Goiás, e volta ao Bentro Freitas para enfrentar o Náutico.

O Juventude começa sua caminhada neste retorno à Segunda Divsão em casa, contra o Luverdense. Sua sequência tem o Vila Nova, em Goiânia, o Paraná, em casa, e o Inter, no Beira-Rio.

1ª Rodada - 12 ou 13/5 (sáb)

ABC-RN x Paraná

Náutico x América-MG

Criciúma x Sabta Cruz

Goiás x Figueirense

Guarani-SP x Brasil-Pel

Juventude x Luverdense

Londrina x Inter

Boa x Vila Nova-GO

Paysandu x Oeste

CRB x Ceará

2ª rodada - 16/5 (ter), 19/5 (sex) ou 20/5 (sáb)

Ceará x Boa

Santa Cruz x Guarani-SP

Figueirense x Náutico

Vila nova-GO x Juventude

Oeste x Criciúma

Brasil-Pel x Londrina

Paraná x Paysandu

América-MG x Goias

Luverdense x CRB

Inter x ABC

3ª Rodada - 23/6 (ter), 19/5 (sex) e 20/5 (sáb)

ABC x Vila Nova-GO

Náutico x Ceará

Criciúma x América-MG

Goiás x Brasil-Pel

Guarani-SP x Figueirense

Juventude x Paraná

Londrina x Luverdense

Boa x Oeste

Paysandu x Inter

CRB x Santa Cruz

4ª Rodada - 31/5 (ter), 2/6 (sex) e 3/6 (sáb)

Ceará x Londrina

Santa Cruz x ABC

Figueirense x Boa

Vila Nova x Guarani-SP

Oeste x CRB

Brasil-Pel x Náutico

Paraná x Goiás

América-MG x Paysandu

Luverdense x Criciúma

Inter x Juventude

5ª Rodada - 6/6 (ter)

ABC x Paysandu

Náutico x Oeste

Figueirense x Inter

Goiás x Santa Cruz

Guarani x Brasil

Juventude x Criciúma

Londrina x Paraná

América-MG x Ceará

Luverdense x Vila Nova-GO

CRB x Brasil-Pel