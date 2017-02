Inter fará peneira em março para lançamento do futebol feminino 

Hora delas

O futebol feminino do Inter começa a tomar forma. Apesar de ainda não ter garantida a participação no Brasileirão da categoria neste ano, o clube vai lançar o projeto que retoma o esporte para as mulheres. Está marcada para o dia 5 de março uma avaliação técnica para todas as interessadas em participar das categorias. A peneira colorada acontecerá no CT Morada dos Quero Queros, QG das categorias de base do Inter, em Alvorada, a partir das 9h.



O lançamento oficial está previsto para às 11h do dia 23 de fevereiro, na sala de imprensa do Beira-Rio.



Os clubes passaram a colocar a modalidade em prática por conta das novas regras do Profut e Conmebol. A partir de 2019, para participar de competições da entidade sul-americana será necessário ter equipe de futebol feminino e estrutura de base para as mulheres no clube.



No Inter, o projeto está sendo capiteneado pelo diretor César Martins Schunemann com a ex-jogadora do Inter e seleção brasileira Duda, como coordenadora.

– O futebol feminino do Inter é um produto que agrega valor ao clube do povo do Rio Grande do Sul. Contamos com apoio de todos torcedores, em especial de todas torcedoras – pediu Schunemann.

A decisão do Inter de vincular seu departamento de futebol feminino à vice-presidência de relacionamento social tem como objetivo estimular a adesão feminina ao quadro social. O projeto é chegar a 50 mil mulheres associadas — hoje, são 22 mil.

Serviço

O que: Avaliação técnica para as mulheres

Quando: 5/3, a partir das 9h

Público: mulheres, a partir de 13 anos, interessadas em fazer parte dos times do Inter



Atenção!

A avaliação é gratuita e necessita apenas que as candidatas levem roupas e material apropriado, como chuteira. Para quem não for aprovada na peneira, o Inter terá escolinha, com valores de R$ 90/mês para sócias do clube e R$ 130/mês para não sócias.



