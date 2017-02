Inter não tinha uma arrancada tão ruim no Gauchão desde 2005

Campanha sofrível





Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Marcos Bertoncello

A sina do Inter segue neste Gauchão: o time ainda não venceu pela competição e já foram disputadas quatro rodadas. Algo que não ocorria desde 2005. O Inter permitiu o empate contra o Passo Fundo no Vermelhão da Serra em 2 a 2, no último lance da partida. Agora o adversário pela competição será o Brasil-PEL no Beira-Rio.

Em 2005, o Internacional terminou o campeonato como campeão, mas o início foi tenebroso. O time de Muricy Ramalho ganhou reforços importantes para a temporada, como o meia Jorge Wagner. Mesmo assim, estrou empatando com o Farroupilha, em Pelotas, e contra o Glória, no Beira-Rio. Acabou derrotado pelo Veranópolis fora de casa e voltou a marcar passo em casa ao empatar com o Novo Hamburgo. Pra finalizar, perdeu para o Santa Cruz em Santa Cruz do Sul. Ou seja, foram três pontos em cinco jogos.

Tabela do Inter no Gauchão 2017:

- Veranópolis 1×1 Inter

- Inter 1×2 Novo Hamburgo

- Inter 1×1 Caxias

- Passo Fundo 2×2 Inter

- Inter x Brasil-PEL

- Grêmio x Inter

- Juventude x Inter

- Inter x São Paulo

- Ypiranga x Inter

- São José x Inter

- Inter x Cruzeiro