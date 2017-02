Inter pagará nessa quarta salário de janeiro e quitará até o fim do mês os atrasados deixados por Piffero

Em dia

Aos poucos, a nova gestão do Inter começa a quitar as dívidas deixadas para trás na administração Vitorio Piffero. Até o final de fevereiro, a direção quitará os 100% dos contratos de imagem relativo aos meses de novembro e de dezembro dos contratos de imagem dos atletas. Valor que girava em torno de R$ 5,5 milhões. No começo do mês, o clube já havia quitado cerca de 70% do que era devido aos atletas.

Além disso, o pagamento dos salários de janeiro dos atletas foi antecipado para essa quarta-feira, antes da estreia do clube na Copa do Brasil, contra o Princesa do Solimões, em Cascavel. Em vez de depositar no dia 20, como de costume, o clube pagará nesse dia 15. Atualmente, a folha do clube é de R$ 6 milhões mensais.

– Estamos fazendo um grande esforço financeiro neste começo de ano. Queremos sobretudo valorizar os nossos atletas. Estamos enfrentando uma situação financeira muito difícil, mas que já era esperada pelo que ocorreu no ano passado e que não nos surpreendeu – disse o presidente do Inter, Marcelo Medeiros.

* ZH Esportes