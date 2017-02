Inter se reapresenta projetando maratona de jogos

No CT Parque Gigante

Os jogadores do Inter se reapresentaram na tarde desta quinta-feira no CT do Parque Gigante, após a classificação na Copa do Brasil obtida na vitória sobre o Princesa do Solimões. Enquanto os atletas que atuaram em Cascavel na quarta-feira fizeram trabalhos na academia, os reservas foram para o campo. E a principal novidade foi a presença de Fabinho. O volante está recuperado de uma tendinite no pé esquerdo sofrida ainda durante a pré-temporada.



O Inter se prepara agora para uma sequência de partidas nos próximos dias. Domingo o compromisso será em Passo Fundo pelo Campeonato Gaúcho. Nesta partida, o técnico Antônio Carlos Zago deve usar força máxima, já que a situação colorada é complicada na competição, com apenas dois pontos conquistados em três partidas.



Leia mais:

CBF marca Inter e Oeste, pela Copa do Brasil, para a véspera de Inter e Criciúma, pela Primeira Liga

Ponte Preta negocia com Inter para ter Marcelo Lomba

Sporting tem interesse em Rodrigo Dourado, diz jornal português



Já na próxima quarta, dia 22, os titulares entram em campo novamente para enfrentar o Oeste-SP no Beira-Rio pela Copa do Brasil. E, no dia seguinte, os reservas enfrentam o Criciúma no interior catarinense pela Primeira Liga. Como a competição não é reconhecida pela confederação, o intervalo previsto por lei entre os jogos não foi levado em conta no momento da definição do calendário.



* ZHESPORTES