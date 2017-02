Inter vence Criciúma por 3 a 1 e garante liderança do grupo A na Primeira Liga

De virada

Em uma partida de reservas, o Inter venceu o Criciúma por 3 a 1 fora de casa, nesta quinta-feira, apenas um dia após vencer o Oeste pela Copa do Brasil, e garantiu a liderança da chave A e os 100% de aproveitamento na Primeira Liga. Assim, leva vantagem para as quartas de final, que serão disputadas em agosto: o jogo único será no Beira-Rio. O adversário colorado sairá de sorteio, após o fim da fase de grupos.

Na gurizada apresentada por Antônio Carlos Zago, estavam algumas figurinhas conhecidas. Por exemplo: lembram de Cláudio Winck, o filho do Sérgio e sobrinho do Luiz Carlos, que recebeu chances de Dunga, Abel e Diego Aguirre? Pois foi recolocado no time após dois anos afastado da equipe colorada. Foi também a noite de estreia de Neris, contratado do Santa Cruz no início do ano. Eduardo, Eduardo Henrique, Andrigo e Diego receberam nova chance. E os meninos Iago, Valdemir e André, os dois últimos destaques na Copa São Paulo, tiveram suas oportunidades.

Leia mais:

Venda de ingressos para o Gre-Nal começa nesta sexta-feira

Presença de D'Alessandro contra o Brasil-Pel será decidida nesta sexta-feira

Futebol feminino está de volta ao Inter



Mas nenhum deles participou da primeira grande chance de gol, uma trapalhada digna de Primeira Liga, esse campeonato que ninguém quer disputar e que põe dois times que atuaram quarta a se enfrentar na quinta-feira. O lateral Chico recuou para o goleiro Eduardo, que não dominou. A bola passou por baixo de seu pé e bateu na trave, correu a linha e saiu.

Depois, a primeira chance do Criciúma saiu de um cruzamento da esquerda, que Flávio dominou e concluiu à direita de Marcelo Lomba. O mesmo Flávio perdeu a segunda oportunidade ao aparar de cabeça um cruzamento, mas sua finalização foi torta.

O Inter só voltou a perder gol aos 35 minutos. Iago fez um lançamento forte para a direita e encontrou Diego, que cruzou rasteiro para a área, onde estava o zagueiro Eduardo, que se atrapalhou e jogou para fora. Cinco minutos mais tarde, Andrigo recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro, mas o centroavante André não alcançou. Então, pouco antes do intervalo, o Criciúma fez o gol. A bola rodou da esquerda para a direita com Matheusinho, que deu para Carlos Eduardo chutar no canto de Marcelo Lomba. A bola bateu na trave e voltou para Flávio encostar para as redes.

Zago preferiu manter o time para o segundo tempo, que começou sonolento. Só aos oito minutos a monotonia foi quebrada com um gol anulado. André estava em posição irregular e participou da ação que terminou com Eduardo cabeceando a bola para a rede. Aos 17, nova chance: Diego arrancou pela esquerda e cruzou rasteiro para trás, Iago entrava e passou-se um pouco da bola. Tentou consertar de letra, mas a bola ficou na mão do goleiro.

A situação melhorou para o Inter aos 21 minutos. Cláudio Winck fez bela jogada pela direita e foi derrubado por Nino. O zagueiro do Criciúma já tinha cartão amarelo e foi expulso. Com um a mais, tudo mudou. O empate veio após cobrança de escanteio de Andrigo. Cláudio Winck cabeceou, o goleiro fez milagre e o próprio Winck pegou o rebote: 1 a 1.

A virada saiu com Andrigo. O camisa 20 recebeu um lançamento de 50 metros pela direita, cortou o zagueiro e chutou com estilo e, de perna esquerda, marcou um golaço. O Inter ainda comemorava quando Diego partiu pela direita, entrou na frente do goleiro e fuzilou: 3 a 1.

Acompanhe o Inter através do Colorado ZH. Baixe o aplicativo:

IOS

Android

*ZHESPORTES