Inter volta a vencer fora de casa depois de mais de oito meses

Fim do jejum

O empate já daria a classificação para o Inter, mas a vitória por 2 a 0 sobre o Princesa do Solimões, em Cascavel, de quebra deu fim a um grande jejum na vida dos colorados. Fazia mais de oito meses que o time não vencia como visitante. A última vitória havia sido contra o Santos em maio do ano passado.

No total, eram 20 jogos, com 14 derrotas e apenas seis empates. Passaram-se quatro técnicos desde aquele triunfo na Vila Belmiro no dia 29 de maio de 2016 pelo Brasileirão (1 a 0, com gol de Aylon): Falcão, Celso Roth, Lisca e agora Antônio Carlos Zago.

Como foi o jejum do Inter:

29/05 – Santos 0×1 Inter *última vitória

05/06 – Vitória 1×0 Inter

19/06 – Figueirense 3×2 Inter

23/06 – Coritiba 1×1 Inter

29/06 – Flamengo 1×0 Inter

10/07 – Santa Cruz 1×0 Inter

24/07 – Ponte Preta 2×2 Inter

04/08 – Cruzeiro 4×2 Inter

15/08 – Chapecoense 1×0 Inter

28/08 – Sport 1×1 Inter

11/09 – Atlético-PR 2×1 Inter

19/09 – América-MG 1×0 Inter

22/09 – Fortaleza 1×0 Inter

25/09 – Atlético-MG 3×1 Inter

28/09 – Santos 2×1 Inter

12/10 – Botafogo 1×0 Inter

23/10 – Grêmio 0×0 Inter

02/11 – Atlético-MG 2×2 Inter

06/11 – Palmeiras 1×0 Inter

21/11 – Corinthians 1×0 Inter

11/12 – Fluminense 1×1 Inter

29/01 – Veranópolis 1×1 Inter (2017)

15/02 – Princesa do Solimões 0×2 Inter (2017)



*RÁDIO GAÚCHA