Inter x Brasil-Pel: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

Fique por dentro

O Inter recebe o Brasil-Pel neste sábado, no Beira-Rio, pela quinta rodada do Gauchão. Confira os detalhes:





Sábado, 25/2, às 19h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre.







– ZH Esportes acompanha o jogo em tempo real.



— Siga a narração torcedora pelo app Colorado ZH: App Store ou Google Play.

– A Rádio Gaúcha abre a jornada esportiva às 18h45min.



– O Premiere anuncia transmissão ao vivo.











Inferior Livre R$ 20; Inferior/Superior Central R$ 40 (sócios têm 50% de desconto); Visitantes R$ 20. Mais informações no site do clube.





INTER

Danilo Fernandes; Junio, Paulão, Leo Ortiz e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Charles, Uendel, Valdívia e Carlos; Nico López.

Técnico: Antônio Carlos Zago

BRASIL-PEL

Eduardo Martini; Éder Sciola, Cirilo, Leandro Camilo e Marlon; Leandro Leite, João Afonso (Galiardo), Marcinho, Aloísio e Lenílson; Gustavo Papa.

Técnico: Rogério Zimermann







— O Inter ainda não venceu no Gauchão. São três empates e uma derrota em quatro jogos, e o time ocupa o 10° lugar, com três pontos. Mas a equipe se recuperou na semana com vitórias sobre Oeste, na Copa do Brasil, e Criciúma, na Primeira Liga.



– Na rodada passada, o Brasil-Pel conquistou sua primeira vitória no Gauchão ao passar pelo Ypiranga no Bento Freitas. O time subiu para o oitavo lugar, na zona de classificação, com quatro pontos.







Vinícius Amaral, auxiliado por Maurício Penna e Luiz Reis.

Acompanhe o Inter no Colorado ZH. Baixe o aplicativo:



App Store



Google Play



*ZHESPORTES