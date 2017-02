Inter x Novo Hamburgo: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

Fique por dentro

O Inter recebe o Novo Hamburgo no Beira-Rio, neste sábado, às 17h, pela segunda rodada do Gauchão. Confira os detalhes:





Sábadoa, 4/2, às 17h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.



– ZH Esportes acompanha o jogo em tempo real.



— Siga a narração torcedora pelo app Colorado ZH: App Store ou Google Play.

– A Rádio Gaúcha abre a jornada esportiva às 16h15min.



– Premiere anuncia transmissão ao vivo.









INTER

Danilo Fernandes; Ceará, Klaus, Ernando e Uendel; Rodrigo Dourado (Seijas), Charles, D'Alessandro e Diego; Nico López e Roberson.

Técnico: Antônio Carlos Zago



NOVO HAMBURGO

Mateus; Léo, Júlio Santos, Pablo e Assis; Amaral, Jardel, Julio Abu e Branquinho; João Paulo e Lucas Santos.

Técnico: Beto Campos





— Após empatar na estreia do Gauchão com o Veranópolis, o Inter busca a primeira vitória na competição. Mas o time vem motivado. Isso porque no último compromisso, pela Primeira Liga, venceu o Brasil-Pel.



— Embalado pela vitória sobre o Caxias, por 1 a 0, o Anilado tenta se manter na ponta da tabela.





Anderson Farias, auxiliado por Alexandre Kleiniche e Mateus Rocha.





182 jogos

117 vitórias do Inter (385 gols)

25 vitórias do Novo Hamburgo (172 gols)

40 empates

