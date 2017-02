Inter x Oeste: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

Fique por dentro

O Inter enfrenta o Oeste pela segunda fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Confira os detalhes para a partida:

22/2 – às 21h45min, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

– ZH Esportes acompanha o jogo em tempo real.



— Siga a narração torcedora pelo app Colorado ZH: App Store ou Google Play.

– A Rádio Gaúcha abre a jornada esportiva às 21h.



– RBS TV e Fox Sports 2 anunciam transmissão

Inferior livre R$ 20; inferior e superior central R$ 40 (sócios têm 50% de desconto)

INTER

Danilo Fernandes; Alemão (Junio), Klaus, Paulão e Uendel; Rodrigo Dourado, Charles, D'Alessandro, Valdívia e Carlos; Brenner

Técnico: Antônio Carlos Zago



OESTE

Rodolfo; Reginaldo, Jailson (Guilherme Batata), Guilherme e João Vitor; Bruno Jaime, Natan, Lídio e Mazinho; Robert e Erick (Tiago Adam)

Técnico: Roberto Cavalo



Joao Batista de Arruda, auxiliado por Michael Correia e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (trio carioca)

– O Inter entra em campo buscando a vitória para seguir adiante na Copa do Brasil. Antônio Carlos Zago ainda busca o equilíbrio nas competições, já que o time ainda não venceu no Gauchão, e pode apostar em mudanças na zaga bastante contestada. Alemão, que deixou o treino de segunda-feira por conta de uma pancada no tornozelo, é dúvida.



– Oeste vem ao Beira-Rio em busca de fazer história na Copa do Brasil. É a primeira vez que a equipe participa na competição e virá a Porto Alegre com força máxima. Roberto Cavalo apostará em uma marcação especial para D'Alessandro.

* ZHESPORTES