Jogadores do Inter lamentam empate no fim do jogo contra o Passo Fundo

O Inter empatou em 2 a 2 com o Passo Fundo fora de casa e segue sem vencer no Gauchão 2017. A equipe de Antônio Carlos Zago saiu perdendo e virou a partida, mas sofreu o empate aos 48 minutos do segundo tempo – por falta de atenção, segundo os jogadores colorados.

– Não estamos ganhando jogos por detalhes, e a gente tem que prestar mais atenção. Pode ter certeza de que, se a gente estiver bem concentrado, não vai levar esses gols – afirmou o goleiro Danilo após a partida.

Carlinhos também lamentou o empate e avaliou o desempenho do time no confronto fora de casa:

– Tem coisas que fogem do nosso controle. No primeiro tempo, fomos bem e levamos gol de bola parada. O campo não ajudou em nada, mas temos que passar por cima disso tudo. Corremos no segundo tempo e viramos, mas levamos o gol no final. O jogo só acaba quando o juiz apita.

O zagueiro Ernando foi outro que, insatisfeito com o empate sofrido no fim do jogo, citou a falta de atitude:

– Foi um resultado ruim. Tem que ter mais atitude para conseguir a vitória.

