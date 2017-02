Leonardo Oliveira: a classificação foi a única boa nova do Inter em Cascavel

Opinião

Foi uma tortura ver a classificação do Inter sobre o Princesa do Solimões. O primeiro tempo teve até uma ajudinha do árbitro. O pênalti cometido por Carlos foi de concurso. Só o árbitro não viu. A vitória de 2 a 0 valeu pela classificação. E só. Até porque cair para os amazonenses abalaria as estruturas de um Inter ainda vacilante.

Leia mais:

Cotação ZH: D'Alessandro é um dos melhores na vitória do Inter sobre o Princesa do Solimões

Inter volta a vencer fora de casa depois de mais de oito meses

Cotado no Inter, Pottker marca duas vezes no Paulistão



Antônio Carlos Zago mudou esquema e time outra vez. Está na terceira formatação. Já usou três volantes, linha de quatro no meio e, agora, três meias. O centroavante já foi Aylon, depois Roberson e agora Carlos.



O time está em construção, assim como o grupo. Os remanescentes estão em processo de recuperação psicológica, como se houvesse um divã para cada um no Beira-Rio. Os novatos ainda estão se entrosando e outros, como Marcelo Cirino e, bem possivelmente o lateral William, ainda chegarão para o técnico.

Zago parece já ter algumas posições definidas. Além de Danilo e D'Alessandro, esses com lugares cativos. Klaus, na zaga, Uendel, na lateral-esquerda, e os os dois guris como volantes. Dali para a frente, está tudo indefinido. E isso aflige o contexto colorado e causa uma pressão externa sobre o técnico.

Leia outras notícias sobre o Inter

*ZHESPORTES