Leonardo Oliveira: estreia na Copa do Brasil é mais um passo na formação do Inter de Zago

Opinião

O Inter estreia na noite desta quarta-feira, em Cascavel, pela Copa do Brasil. O adversário será o modesto Princesa do Solimões, integrante da Série D e vice-campeão amazonense.

O rival, no entanto, é a menor das atrações. O que os colorados estarão de olho é e em mais um ensaio do técnico Antônio Carlos Zago na formação da sua equipe. Ele muda outra vez, jogadores e esquema. Adota uma equipe no 4-2-3-1, com D'Alessandro centralizado e Diego e Carlinhos completando a linha de meias.

O colunista Leonardo Oliveira analisa o estágio em que se encontra a construção deste novo Inter.