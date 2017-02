Leonardo Oliveira: o ex-volante do Inter que comanda o Princesa do Solimões

Opinião

Volante formado na base do Inter, onde jogou por oito anos, Alberone estará do outro lado nesta noite, como técnico do Princesa. Lançado em 1995, em um período de vacas magras no Beira-Rio, teve poucas chances e rodou por Brasil-Pel, Veranópolis e se fixou no futebol do Amazonas.

Leia mais:

Leonardo Oliveira: estreia na Copa do Brasil é mais um passo na formação do Inter de Zago

Adversário do Inter na estreia da Copa do Brasil prestará homenagem para a Chapecoense

Inter pagará nessa quarta salário de janeiro e quitará até o fim do mês os atrasados deixados por Piffero



Em 2015, aposentou-se no Nacional Borbense e assumiu como técnico. Comandou o São Raimundo em 2016 e, desde dezembro, treina o Princesa. Aos 41 anos, é apontado como estudioso. E também é de poucas palavras. Nas últimas semanas, O colunista tentou várias vezes entrevistá-lo. Sem sucesso.