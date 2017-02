Leonardo Oliveira: o Inter corrigiu um dos seus maiores erros recentes

Opinião

O Inter corrigiu nesta quarta-feira, em parte. um dos maiores equívocos de sua história recente. Emprestar Anderson para o Coritiba encerra o ciclo de uma pesada herança deixara pela direção anterior. Não condeno uma aposta em um jogador como Anderson, à época com 27 anos e necessitando voltar a jogar em alto nível depois de passar sem deixar rastros na Fiorentina e ficar uma temporada e meia encostado no Manchester United. A Europa havia passado o recibo de que tinha desistido dele. Mas valia a tentativa de recuperá-lo em sua cidade natal, perto dos amigos e com as permissividades que o futebol brasileiro ainda tolera.

O problema é que a gestão de Vitorio Piffero fez o negócio sem se acautelar. Mergulhou fundo em busca do Anderson de 2005 e dos primeiros anos de Europa e voltou com um jogador acomodado, já sem o viço que a profissão exige e visivelmente desinteressado. Quando descobriu que era esse o Anderson que o Manchester United havia mandado de volta para o Brasil já era tarde. Piffero havia colocado na mesa um contrato de quatro anos com salários de R$ 500 mil mensais – um valor que passa dos R$ 600 se somadas as obrigações legais.

Anderson poucas vezes esteve em forma. Também poucas vezes nestes dois anos de Inter jogou em alto nível. Talvez suas grandes jornadas não fechem duas mãos. Foi volante, foi meia, jogou aberto pela esquerda, jogou pelo meio. Arté agora ninguém sabe no contexto colorado qual é sua posição. Argel chegou a armar um esquema em que o time o circundava, desobrigando-o da marcação. Anderson também não deu resposta. Agora, finalmente, o Inter encontra uma solução para ele.

Torço muito para que Anderson deslanche e volte a brilhar em Curitiba. O futebol brasileiro ganharia de volta um jogador que todos projetavam com potencial para ser titular da Seleção. Passaram-se duas Copas e isso não se confirmou. Tomara que ele se reencontre no Coritiba. Até porque é um crime um jogador como ele se aposentar aos 28 anos.