Leonardo Oliveira: otimismo numa solução para o futuro de Anderson

Nos bastidores do Beira-Rio, há otimismo numa resolução imediata para a situação de Anderson. O Coritiba apresentou proposta ao Inter, q a encaminhou ao jogador. A mudança para o Paraná em nada alterará seus ganhos. O salário terá parte bancada pelo clube gaúcho.

Há convicção no Inter de que o meia precisa jogar e se manter ativo no mercado. Só que isso não acontecerá em Porto Alegre. O próprio Anderson dá sinais de fastio com sua situação, de treinos em separado do restante do grupo ou com o time B. Depois do 2 a 2 com o Passo Fundo, ele postou em seu perfil no Instagram foto em que comemora gol com a camisa do Inter contra o Brasil-Pel. A legenda trazia uma mensagem direta: "Quero jogar".