Leonardo Oliveira: Princesa do Solimões mandou fazer uniforme para enfrentar o Inter

Opinião

O presidente do Princesa do Solimões usou parte dos recursos recebidos pela Copa do Brasil e deixou seu time aprumado para o principal jogo do ano, contra o Inter. O clube recebeu R$ 80 mil pela venda do local da partida a empresários de Cascavel, mais R$ 225 mil da CBF. Modesto Alexandre pegou R$ 4,5 mil desse montante e mandou confeccionar numa malharia de Manacapuru dois jogos de uniformes completos, agasalho para viagem e camisetas para a comissão técnica.

Leia mais:

Inter chega a Cascavel para Copa do Brasil com recepção da torcida

Leonardo Oliveira: estreia na Copa do Brasil é mais um passo na formação do Inter de Zago

Princesa x Inter: orçamento colorado é maior até mesmo que o da prefeitura de Manacapuru



Cada conjunto de camiseta e calção saiu R$ 80. O presidente não queria ver ninguém desarrumado na TV. Os jogadores, antes de deixar o Amazonas, ganharam autorização para trocar a camisa com o Inter. "É um jogo único, entra para a história do jogador, como iria proibir de trocar a camisa?", me disse o presidente por telefone.

tória do jogador, como iria proibir de trocar a camisa?", me disse o presidente por telefone.